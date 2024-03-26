Роберто Мартинес: Роналду по-прежнему играет так, будто он моложе на 20 лет

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в очередной раз похвалил 39-летнего нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Криштиану — игрок, который априори всегда мотивирован. Он подавал пример остальным на протяжении всей своей долгой карьеры. Роналду по-прежнему играет так, будто он на 20 лет моложе. Для нас максимально важно выжать максимум из этой смеси поколений среди игроков", - цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.