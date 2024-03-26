Роберто Мартинес: Роналду по-прежнему играет так, будто он моложе на 20 лет
Наставник "европейских бразильцев" отметил отличную форму легендарного ветерана
SuperSport
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в очередной раз похвалил 39-летнего нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
"Криштиану — игрок, который априори всегда мотивирован. Он подавал пример остальным на протяжении всей своей долгой карьеры. Роналду по-прежнему играет так, будто он на 20 лет моложе. Для нас максимально важно выжать максимум из этой смеси поколений среди игроков", - цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.
Сегодня Португалия на выезде сыграет против национальной команды Словении. Начало матча - в 21:45 по Киеву.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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