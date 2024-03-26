В Китае к пожизненному заключению за коррупцию приговорили бывшего главу федерации футбола

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань был приговорен к пожизненному заключению на фоне "широкомасштабного подавления спортивной коррупции в стране".

Как сообщает Washington Post со ссылкой на государственные СМИ Китая, Сюань обвиняется в использовании своего служебного положения для совершения финансовых преступлений. В частности, в одном из документальных фильмов о коррупции в китайском спорте Чен признался, что получал взятки от двух футбольных чиновников.

Отмечается, что всё личное имущество Сюаня будет конфисковано, а его незаконные доходы будут возвращены и переданы в государственную казну.

Сюань занимал пост главы Федерации футбола Китая с августа 2019 по октябрь 2023 года.