На России передумали переходить в азиатскую конфедерацию - надеются договориться с УЕФА
Пока что россияне отстранены от официальных соревнований
фото из свободных источников
На России пока что отказались от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола ради возможности получить доступ к отбору ЧМ-2026.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
Тем не менее, в России надеются, что в недалеком будущем их вернут к соревнованиям.
"Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую – выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла.
Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: "Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора", – сказал представитель РФС Максим Митрофанов в комментарии российским СМИ.
Популярное сейчас
- Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа
- Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
- Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
- Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Комментарии 1