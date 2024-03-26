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На России передумали переходить в азиатскую конфедерацию - надеются договориться с УЕФА

Общие новости

Пока что россияне отстранены от официальных соревнований

На России передумали переходить в азиатскую конфедерацию - надеются договориться с УЕФА

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На России пока что отказались от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола ради возможности получить доступ к отбору ЧМ-2026.

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Напомним, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Тем не менее, в России надеются, что в недалеком будущем их вернут к соревнованиям.

"Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую – выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла.

Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: "Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора", – сказал представитель РФС Максим Митрофанов в комментарии российским СМИ.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2024 в 19:04
Залу тобі на воротник, козломордий
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.03.2024 в 19:04
Залу тобі на воротник, козломордий
Ответить
0
0

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