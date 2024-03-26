  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ТМ. Норвегия - Словакия 1:1. Викинги не продержались

Общие новости

Норвежцы разошлись миром с потенциальным соперником Украины на Евро

ТМ. Норвегия - Словакия 1:1. Викинги не продержались

Twitter

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч сборных

26 марта. Осло. "Уллевол"

Норвегия - Словакия 1:1

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Айер, Эстигор, Бьоркан (Вулф 62), Бобб (Нуса 62), Эдегор (Берг 78), Берге, Эльюнусси (Торстведт 62), Холанд (Ларсен 62), Сёрлот

Словакия: Родак, Томич, Дьёмбер, Оберт, Де Марко (Ганцко 46), Куцка, Грошовски (Лоботка 56), Бенеш (Дуда 46), Дюриш, Боженик (Зауэр 83), Хараслин (Тупта 56)

Голы: Сёрлот 18 - Дуда 87

Предупреждения: Эстигор 87 - Дьёмбер 65

По теме
yellow-arrow
На России передумали переходить в азиатскую конфедерацию - надеются договориться с УЕФА
yellow-arrow
Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала
yellow-arrow
Англия – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Словакия Норвегия товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости