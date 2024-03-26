ТМ. Норвегия - Словакия 1:1. Викинги не продержались
Норвежцы разошлись миром с потенциальным соперником Украины на Евро
Товарищеский матч сборных
26 марта. Осло. "Уллевол"
Норвегия - Словакия 1:1
Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Айер, Эстигор, Бьоркан (Вулф 62), Бобб (Нуса 62), Эдегор (Берг 78), Берге, Эльюнусси (Торстведт 62), Холанд (Ларсен 62), Сёрлот
Словакия: Родак, Томич, Дьёмбер, Оберт, Де Марко (Ганцко 46), Куцка, Грошовски (Лоботка 56), Бенеш (Дуда 46), Дюриш, Боженик (Зауэр 83), Хараслин (Тупта 56)
Голы: Сёрлот 18 - Дуда 87
Предупреждения: Эстигор 87 - Дьёмбер 65
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