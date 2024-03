ТМ. Испания — Бразилия 3:3. Три пенальти, два вундеркинда и ляп вратаря

Испания и Бразилия здорово развлекли мадридскую публику, которая по итогу аплодировала обеим сборным. И по делу!

Первый тайм остался за "Красной фурией", которая прижала "Селесао" к воротам. Лидером атак выступил 16-летний Ламин Ямаль, но и Нико Уильямс тоже не стоял без дела.

По итогу Испания упустила кучу шансов, но и забила дважды — это Родриго реализовал пенальти, заработанный Ямалем, а Дани Ольмо удался фееричный сольный проход.

А что Бразилия? На старте она пыталась играть через контратаки, но Винисиус явно не дотягивал до своего уровня, а Рафинья не забивал. Помог "Селесао" попасть в матч ляп Унаи Симона, который на 40-й минуте просто отдал мяч Родриго.

16 - Between Lamine Yamal (9/6) and Nico Williams (7/5) have attempted as many dribbles in this friendly as the entire Brazil squad (16/9). Verticality. pic.twitter.com/EiOusbBoN7

В перерыве бразильцы провели сразу четыре замены и изо всех сил набросились на ворота "Фурии". Та явно опешила и вскоре пропустила — 17-летний Эндрик классно положил корпус и прошил Симона с рикошетом. Вообще будущий игрок "Реала" очень понравился — резкий, интересный, с ударом. Противостояние Эндрика и Ямаля, вероятно — это будущее Эль Класико.

Касательно же нашего матча, то Родриго мог выводить Бразилию вперед, но попал в штангу. Далее же испанцы вернули себе мяч и инициативу, и хотя моментов долго не было, футбол смотрелся — было быстро, технично, даже жестко; арбитр выписал до десятка желтых.

Концовка? Огонь имени Карвахаля. Сперва Дани заработал пенальти, и его реализовал Родри. Ну, а на последней минуте защитник "Реала" уже привез 11-метровый - и с него Пакета сравнял счет.

2 - Rodri Hernandez is only the second player to score two penalty goals for the Spain ???????? national team in the same match in all competitions since at least September 2006, the first since Sergio Ramos in a friendly against Russia ???????? in 2017. Captain. pic.twitter.com/5UQ1LUWtER