Месси: У меня уже нет мечты в футболе, я достиг всего в своей карьере

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сказал, что у него больше нет глобальной цели в карьере.

"Не думаю об уходе с футбола. Стараюсь наслаждаться каждым днем, не задумываясь о будущем. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Хочу продолжать выступать. Это то, что мне нравится. Мне повезло, ведь в футболе я выполнил все свои цели. Мечты у меня больше нет, я достиг всего в своей карьере. Не могу просить чего-то большего. Наслаждаюсь всем тем, что дал мне Бог", - сказал Лео в интервью.

На счету Месси 44 завоёванных титула в клубной карьере. Также аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".