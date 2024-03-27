Президент Бразильской конфедерации футбола просит ФИФА ввести VAR в товарищеских матчах
Эдналдо Родригес предоставил свой комментарий
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес объявил о намерении обратиться к ФИФА с просьбой использовать систему VAR в международных товарищеских матчах.
Эта идея возникла у Родригеса после поединка Бразилии против Испании (3:3), который состоялся 26 марта. Из шести голов в этой встрече три были забиты с пенальти, назначенных после спорных моментов.
"Я не понимаю, почему VAR не используется в Европе в таких важных поединках. Мы собираемся попросить ФИФА также использовать VAR в международных товарищеских матчах в будущем", - сказал Родригес.
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