Президент Бразильской конфедерации футбола просит ФИФА ввести VAR в товарищеских матчах

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес объявил о намерении обратиться к ФИФА с просьбой использовать систему VAR в международных товарищеских матчах.

Эта идея возникла у Родригеса после поединка Бразилии против Испании (3:3), который состоялся 26 марта. Из шести голов в этой встрече три были забиты с пенальти, назначенных после спорных моментов.