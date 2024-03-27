  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент Бразильской конфедерации футбола просит ФИФА ввести VAR в товарищеских матчах

Общие новости

Эдналдо Родригес предоставил свой комментарий

Президент Бразильской конфедерации футбола просит ФИФА ввести VAR в товарищеских матчах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

Новина українською

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес объявил о намерении обратиться к ФИФА с просьбой использовать систему VAR в международных товарищеских матчах.

Эта идея возникла у Родригеса после поединка Бразилии против Испании (3:3), который состоялся 26 марта. Из шести голов в этой встрече три были забиты с пенальти, назначенных после спорных моментов.

"Я не понимаю, почему VAR не используется в Европе в таких важных поединках. Мы собираемся попросить ФИФА также использовать VAR в международных товарищеских матчах в будущем", - сказал Родригес.

Читайте такжеУкраина пробилась на чемпионат Европы, яркие победы молодежек, шоу на Бернабеу. Главные новости за 26 марта
По теме
yellow-arrow
Пейдж останется на посту главного тренера Уэльса несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024
yellow-arrow
Тренер Португалии - после 0:2 от Словении: Это всё часть подготовки к Евро
yellow-arrow
"Я знаю, когда надо остановиться". Месси высказался о возможном завершении карьеры
Бразилия Испания
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости