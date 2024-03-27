Украина пробилась на чемпионат Европы, яркие победы молодежек, шоу на Бернабеу. Главные новости за 26 марта

Команда Сергея Реброва первой пропустила от Исландии, но затем поджала соперника и забила два эффектных гола. Отличились наши вингеры — Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Для сине-желтых будущее Евро станет четвертым подряд — начиная с домашнего Евро-2012.

Помимо украинцев на Евро вчера пробились грузины и поляки. И те, и другие раскатали унылые ничьи 0:0 с греками и валлийцами соответственно, а путевки вырвали в сериях пенальти. Отметим, что для кавказцев это будет первое Евро в истории сборной.

Шестую кряду победу добыла команда Унаи Мельгосы. Азербайджан объективно слабее наших, так что никакой сенсации в итоговых 3:0 нету. Голы на счету уже бывалых игроков УПЛ — Яцика, Очеретько и Рубчинского. В группе у Украины те же 18 очков, что и у Англии, но у наших есть матч в запасе.

А вот это было очень ярко. Парни Дмитрия Михайленко просто разобрали на запчасти крепкую Швейцарию, с которой боролись за место на Евро — 3:0. Героем матча стал Матвей Пономаренко из "Динамо" - у него дубль. Отметим, что Евро-2024 (U-19) пройдет в Северной Ирландии в июле; там сыграют 8 сборных.

Вчера было много спаррингов, и самый громкий сыграли в Мадриде, где Испания и Бразилия расписали яркую ничью 3:3. Также вничью завершили матч и англичане — лишь в добавленное время Беллингем спас их от поражения Бельгии (2:2). Франция, в свою очередь, комфортно била Чили 3:0, но дважды пропустила в эндшпиле и довела дело до нервов (3:2). Ну, и еще отметим сложную и минимальную победу Германии над Нидерландами — 2:1.

А это важная новость из Испании. Тамошние журналисты пишут, что хотя "Валенсия" не против сохранить форварда сборной Украины на следующий сезон, опции выкупа в его аренде из "Брюгге" нет — то есть, клубу придется договариваться с нуля. Удастся ли? В текущем сезоне Яремчук забил на "Месталье" уже 4 гола.