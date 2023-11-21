Двадцать один из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)

Летом 2024-го года состоится очередной большой футбольный форум сборных. На полях Германии 24 сборных разыграют звание сильнейшей в Европе. Отбор на этот футбольный праздник жизни проходит в течение 2023-го года и захватит начало 2024-го (плей-офф).
На Евро-2024 автоматически, как хозяин турнира, прошла сборная Германии. Еще двадцать команд пройдут отбор в своих квалификационных группах – по две лучшие из каждой из десяти групп. Наконец, три участника определятся весной 2024-го года путем розыгрыша плей-офф Лиги наций.
В этой новости собрали всех участников Евро-2024 в режиме живого времени. Обновляется.
Список участников Чемпионата Европы 2024
|Участник
|
|Как прошел на Евро
|Участие по счету
|Высшее достижение
|
|Германия
|
|Хозяин
|14-е
|Чемпион (1972, 1980, 1996)
|
|Франция
|
|1 место группы В
|11-е
|Чемпион (1984, 2000)
|
|Бельгия
|
|1 место группы F
|7-е
|Вице-чемпион (1980)
|
|Португалия
|
|1 место группы J
|9-е
|Чемпион (2016)
|
|Испания
|
|1 место группы А
|12-е
|Чемпион (1964, 2008, 2012)
|
|Шотландия
|
|2 место группы А
|4-е
|Групповой этап (1992, 1996, 2000)
|
|Турция
|
|1 место группы D
|6-е
|Бронза (2008)
|
|Австрия
|
|2 место группы F
|4-е
|1/8 финала (2020)
|
|Англия
|
|
|10-е
|Вице-чемпион (2020)
|
|Венгрия
|
|1 место группы G
|5-е
|Бронза (1964)
|
|Словакия
|
|2 место группы J
|3-е
|1/8 финала (2016)
|
|Дания
|
|1 место группы H
|10-е
|Чемпион (1992)
|
|Албания
|
|1 место группы E
|2-е
|Групповой этап (2016)
|
|Румыния
|
|1 место группы I
|6-е
|1/4 финала (2000)
|
|Нидерланды
|
|2 место группы B
|11-е
|Чемпион (1988)
|
|Швейцария
|
|2 место группы I
|6-е
|1/4 финала (2020)
|
|Сербия
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|Вице-чемпион (1960, 1968)
|
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|Чехия
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|Италия
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|Словения
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|2-е
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|Хорватия
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