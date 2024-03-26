Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, юношеская сборная Украины U-19 провела свой заключительный матч элит-раунда отбора Евро-2024.

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И у швейцарцев и у украинцев было по 6 очков после двух туров, однако у нас была лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому для получения первой строчки в группе и путевки на Евро украинцам было достаточно ничьей в сегодняшнем поединке в Скопье.

Впрочем, для команды Михаленко швейцарцы сегодня фактически не создали проблем.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но без забитых голов, а вот после перерыва украинцы забили трижды.

На 63-й минуте Синчук перехватил мяч у чужой штрафной и на этот раз дал точно в девятку, открыв счет, а еще через 5 минут после заброса Кревсуна опередил кипера и отправил мяч в пустые ворота Пономаренко. Позже Матвей оформил дубль, воспользовавшись классным пасом Михавка из центра поля. В итоге сборная Украины одержала победу со счетом 3:0.

Таким образом, наши ребята одержали три победы в трех матчах, заняли первое место в группе и квалифицировались на чемпионат Европы, который будет проходить 15—28 июля в Северной Ирландии с участием восьми сборных.

Жеребьевка финального турнира состоится 17 апреля в Белфасте.

Украина (U-19) - Швейцария (U-19) 3:0

Голы: Синчук (63), Пономаренко (68, 78).

Украина (U-19): Крапивцов, Гусев (Стрюков, 90+1), Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев (Тутеров, 90+1), Ващенко, Кревсун (Баденко, 84), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 84) , Маткевич (Цуканов, 71)