AS: У Валенсии нет права выкупа Яремчука, его будущее в Испании остается под вопросом

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, у " Валенсии " нет опции выкупа контракта арендованного у "Брюгге" украинского форварда Романа Яремчука.

По данным издания, тренерский штаб хотел бы выкупить украинца, но все будет упираться в финансовый вопрос.

Переговоры могут вестись даже без опции выкупа, однако "Брюгге" захочет получить за игрока максимум, так как заплатили за него 17 млн евро.

Запросы "Брюгге" могут стать проблемой для "Валенсии", которая переживает не лучшие в финансово плане времена, поэтому выкуп Яремчука испанским клубом остается под большим вопросом.

Напомним, что 28-летний украинец в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.