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AS: У Валенсии нет права выкупа Яремчука, его будущее в Испании остается под вопросом

Наши за границей
Обновлено

У Валенсии не все хорошо с финансами

AS: У Валенсии нет права выкупа Яремчука, его будущее в Испании остается под вопросом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, у "Валенсии" нет опции выкупа контракта арендованного у "Брюгге" украинского форварда Романа Яремчука.

По данным издания, тренерский штаб хотел бы выкупить украинца, но все будет упираться в финансовый вопрос.

Переговоры могут вестись даже без опции выкупа, однако "Брюгге" захочет получить за игрока максимум, так как заплатили за него 17 млн евро.

Запросы "Брюгге" могут стать проблемой для "Валенсии", которая переживает не лучшие в финансово плане времена, поэтому выкуп Яремчука испанским клубом остается под большим вопросом.

Напомним, что 28-летний украинец в этом сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил три гола.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
26.03.2024 в 17:38
а те що на трансфермарті він 3 ляма всього вартує ????
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
26.03.2024 в 17:38
а те що на трансфермарті він 3 ляма всього вартує ????
Ответить
0
0

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