ТМ. Англия - Бельгия 2:2. Иллюзия контроля

После того, как сборная Трех Львов разочаровала собственных болельщиков на прошлых выходных в матче против Бразилии, к ним в гости пожаловал немного более простой по статусу соперник. Казалось, что провальный матч против "Селесао" можно было списать на неудачный день для игроков этой команды и Гарета Саутгейта в частности, впрочем сегодня в матче против Бельгии мы увидели фактически то же самое.

Команда Доминико Тедеско накануне сыграла бледный матч против Ирландии и мало кто ожидал, что они сможет удивить на "Уэмбли", а зря. Сам матч развивался практически по сценарию матча Англии против Бразилии. Кажется, что никаких выводов Саутгейт не сделал и работы над ошибками не было. Тотальный контроль мяча со стороны хозяев, которые крайне редко создавали какую-то остроту у чужих ворот, поскольку не хватало скорости перемещений и банального финального паса, которого ожидали в первую очередь от Джуда Беллингема. Хотя нет, однажды все это было, именно тогда англичане и забили свой гол.

Классно развернул атаку Кобби Мейну и отдал на Джуда, который тонко перевел круглого вперед, где открывался Айвен Тоуни, а вот против нападающего "Брентфорда" сфолил Ян Вертонген. Спокойно реализовал пенальти тот, кто его и сделал, поэтому счет стал равным. Да, равным, ведь перед этим голом Джордан Пикфорд немного наварил у своих ворот.

Если сегодня бельгийцы и создавали моменты, то это становилось возможным при двух вариантах: либо это была стремительная контратака, которые "красные дьяволы" разгонять умеют, особенно с такими исполнителями как Жереми Доку, либо это ошибка от соперника, за которую также надо уметь наказывать и бельгийцы наказывали. Пикфорд отдал пас в центр и ошибся, перехватил круглого Амаду Онана, после чего издали решил пробивать Юри Тилеманс, ведь голкипер полностью потерял ворота. Не ошибся полузащитник "Астон Виллы" и мяч залетел точно в угол ворот.

В дальнейшем англичане продолжили свою так называемую наступательную операцию и, как мы уже написали ранее, сравняли счет на табло, Тоуни реализовал пенальти, а затем даже вышли вперед после углового, правда после просмотра ВАР тот гол Джаррода Боуэна отменили, ведь он находился в офсайде. Но не забываем, что контратаки от бельгийцев были настоящим опасным оружием, которое было куда острее того, что мы увидели в исполнении подопечных Гарета Саутгейта. В одной из таких атак опасно пробивал Жереми Доку, а в другой ошибся Льюис Данк, подарив мяч Ромелу Лукаку, а нападающий "Ромы" невероятно красиво вырезал передачу на набегающего Тилеманса, который спокойно отправил круглого в сетку ворот и оформил дубль. Красота и неужели у кого-то повернется язык назвать это несправедливым итогом первого тайма?

Во втором тайме Англия продолжила набивать себе статистику по ударам, редко из которых оказывался хотя бы слегка опасным. Да и бельгийцы продолжили играть в своем стиле, а зачем что-то менять, если все работает? Несколько классных моментов у ворот Селса мы все же увидели, особенно после выхода на поле Джеймса Маддисона, который был едва ли не единственным мотором атак своей команды.

Доменико Тедеско старался держать баланс и своими заменами даже не намекал на то, что он хочет удерживать победный результат, его команда готова была лететь забивать еще. Впрочем качественных выпадов мы больше не увидели, а вот англичане, которой снова провели неудачный матч, все же спаслись на последних секундах, когда Беллингем получил классный пас от Маддсиона и прицельно пробил по воротам Селса. 2:2, которые в итоге, наверное, справедливы. Но вопросов этот матч оставляет не меньше, чем противостояние с Бразилией.

Очередная иллюзия контроля от англичан, владеющих мячом и не знающих, что с ним делать. Конечно, это товарищеский матч и все можно списать на эксперименты, результат здесь второстепенен. Но сможет ли эта команды Саутгейта выйти на поле и выполнить задачу, когда результат будет просто необходим? Сегодня Бельгия выглядела более готовой к серьезным испытаниям.

Товарищеский матч

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Себастиан Гисхамер (Австрия)

Англия — Бельгия 2:2

Голы: Тоуни (17, с пенальти), Беллингем (90+5) — Тилеманс (11, 36)

*На 27-й минуте гол Джаррода Боуэна был отменен из-за офсайда

Англия: Пикфорд — Конса, Данк, Стоунз (Гомес, 10), Чилуэлл — Мейну (Маддисон, 74), Райс — Боуэн (Гордон, 80), Беллингем, Фоден — Тоуни (Уоткинс, 81)

Бельгия: Селс — Кастань, Дебаст (Фас, 82), Вертонген, Теат (Вранкс, 71) — Тилеманс (Менье, 71), Онана, Мангала (Опенда, 82) — Троссар (Лукебакио, 60), Лукаку (Батшуайи, 82), Доку

Предупреждения: Гомес (67), Маддисон (90+2)