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Ляпорт - о стычке с Винисиусом в матче с Бразилией: Может, он хотел потанцевать?

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Экс-футболист "Манчестер Сити" иронично отреагировал на действия Жуниора

Ляпорт - о стычке с Винисиусом в матче с Бразилией: Может, он хотел потанцевать?

Daily Mail

Новина українською

Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт в шуточной манере прокомментировал стычку с вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3).

В одном из игровых эпизодов Винисиус умышленно толкнул Ляпорта локтем в поясницу, после чего начал выяснить отношения с игроком "Фурии Роха".

В юмористическом аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter) появилось видео этого момента с подписью: "Я просто хочу играть в футбол" и несколькими плачущими эмодзи.

"Может быть, он хотел потанцевать?", – написал Ляпорт в ответ на пост.

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Национальная сборная Испании Эмерик Ляпорт Национальная сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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