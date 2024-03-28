Ляпорт - о стычке с Винисиусом в матче с Бразилией: Может, он хотел потанцевать?

Защитник "Аль-Насра" Эмерик Ляпорт в шуточной манере прокомментировал стычку с вингером мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором в товарищеском матче между сборными Испании и Бразилии (3:3).

В одном из игровых эпизодов Винисиус умышленно толкнул Ляпорта локтем в поясницу, после чего начал выяснить отношения с игроком "Фурии Роха".

В юмористическом аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter) появилось видео этого момента с подписью: "Я просто хочу играть в футбол" и несколькими плачущими эмодзи.