Жозе Моуринью не против тренировать сборную

Португальский специалист Жозе Моуринью дал комментарий относительно потенциальной работы на уровне сборных:

"Я дважды мог стать тренером сборной Португалии. Впервые это произошло, когда я тренировал "Реал", но Флорентино Перес не позволил мне уйти. Второй раз - в "Роме", откуда меня уволили через некоторое время. Но я не жалею об этом".

"Тренировать национальную сборную - моя цель. Возможно, принять команду прямо перед Чемпионатом мира, Евро, Кубком Америки или Кубком Африки. Но ждать этого два года - не знаю. Возможно, когда-то это воплотится в жизнь", - процитировал португальца Fabrizio Romano.