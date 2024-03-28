Жозе Моуринью не против тренировать сборную
"Тренировать национальную сборную - это моя цель"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский специалист Жозе Моуринью дал комментарий относительно потенциальной работы на уровне сборных:
"Я дважды мог стать тренером сборной Португалии. Впервые это произошло, когда я тренировал "Реал", но Флорентино Перес не позволил мне уйти. Второй раз - в "Роме", откуда меня уволили через некоторое время. Но я не жалею об этом".
"Тренировать национальную сборную - моя цель. Возможно, принять команду прямо перед Чемпионатом мира, Евро, Кубком Америки или Кубком Африки. Но ждать этого два года - не знаю. Возможно, когда-то это воплотится в жизнь", - процитировал португальца Fabrizio Romano.
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Напомним, что последней командой Жозе была "Рома". Португалец выводил римлян на поле в качестве тренера в течение 184 матчей. С 16 января 2024 года "Особенный" не имеет работы.
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