Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лучшим игроком ушедшего месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба саудовской лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

В марте звёздный португалец сыграл в двух матчах за свою команду. В поединке с "Аль-Раэдом" (1:3) Криштиану не отметился ни одним голевым действием за 90 минут, а в игре против "Аль-Таи" (5:1) оформил хет-трик.

Стоит отметить, что данную награду 39-летний Роналду получает четвёртый раз в сезоне. Ранее она ему доставалась в августе, сентябре и декабре.

???? The RSL Player of the Month is...@Cristiano ????????????#yallaRSL pic.twitter.com/amcPW0tOAn