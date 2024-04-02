Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
Ещё одна индивидуальная награда Криштиану
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лучшим игроком ушедшего месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба саудовской лиги в соцсети Х (ранее Twitter).
В марте звёздный португалец сыграл в двух матчах за свою команду. В поединке с "Аль-Раэдом" (1:3) Криштиану не отметился ни одним голевым действием за 90 минут, а в игре против "Аль-Таи" (5:1) оформил хет-трик.
Стоит отметить, что данную награду 39-летний Роналду получает четвёртый раз в сезоне. Ранее она ему доставалась в августе, сентябре и декабре.
???? The RSL Player of the Month is...@Cristiano ????????????#yallaRSL pic.twitter.com/amcPW0tOAn— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 1, 2024
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