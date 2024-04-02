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Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

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Ещё одна индивидуальная награда Криштиану

Роналду признан игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лучшим игроком ушедшего месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба саудовской лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

В марте звёздный португалец сыграл в двух матчах за свою команду. В поединке с "Аль-Раэдом" (1:3) Криштиану не отметился ни одним голевым действием за 90 минут, а в игре против "Аль-Таи" (5:1) оформил хет-трик.

Стоит отметить, что данную награду 39-летний Роналду получает четвёртый раз в сезоне. Ранее она ему доставалась в августе, сентябре и декабре.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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