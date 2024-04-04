Интер Майами без Кривцова и Месси проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка Чемпионов
Судьба противостояния решится в Мексике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 апреля завершился первый матч четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. "Интер Майами" на своём поле потерпел поражение от мексиканского "Монтеррея" со счётом 1:2.
Первый тайм остался за хозяевами поля. Ход встречи изменило удаление полузащитника американцев Давида Руиса на 65-й минуте. После этого "Монтеррей" дважды распечатал ворота звёздного коллектива.
Стоит отметить отсутствие на поле украинского защитника Сергея Кривцова и аргентинского форварда Лионеля Месси, которые продолжают восстанавливаться после травм. В то же время, полный поединок провели три бывших игрока "Барселоны": Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Ответный матч за выход в полуфинал команды проведут 11 апреля.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала (первый матч)
Форт-Лодердейл. "Чейз Стэдиум".
Интер Майами – Монтеррей – 1:2
Голы: Авилес, 19 – Меса, 69, Родригес, 88
Удаление: Руис, 65
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