Интер Майами без Кривцова и Месси проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка Чемпионов

В ночь с 3 на 4 апреля завершился первый матч четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. "Интер Майами" на своём поле потерпел поражение от мексиканского "Монтеррея" со счётом 1:2.

Первый тайм остался за хозяевами поля. Ход встречи изменило удаление полузащитника американцев Давида Руиса на 65-й минуте. После этого "Монтеррей" дважды распечатал ворота звёздного коллектива.

Стоит отметить отсутствие на поле украинского защитника Сергея Кривцова и аргентинского форварда Лионеля Месси, которые продолжают восстанавливаться после травм. В то же время, полный поединок провели три бывших игрока "Барселоны": Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Ответный матч за выход в полуфинал команды проведут 11 апреля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала (первый матч)

Форт-Лодердейл. "Чейз Стэдиум".

Интер Майами – Монтеррей – 1:2

Голы: Авилес, 19 – Меса, 69, Родригес, 88

Удаление: Руис, 65