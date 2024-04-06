Балотелли: Расизм – это не оскорбление. Это гораздо больше
По его мнению, проявлять расизм на стадионах – разрешено
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Бывший нападающий "Интера", "Манчестер Сити", "Милана", "Ливерпуля" и ряда других клубов Марио Балотелли прокомментировал свое отношение к расизму во время футбольных матчей.
“Некоторые черные люди относятся ко мне неприязненно, потому что они используют расизм как оправдание. Расизм не везде. Итальянцы не расисты. Они просто всегда эмигрировали и дольше других привыкали к иммиграции. Правда в том, что они не привыкли видеть таких, как я.
Проблема в том, что говорить и делать расистские вещи на стадионах всегда было разрешено. Но одно я вам гарантирую: не каждый, кто что-то говорит на стадионе, скажет это на улице, в жизни. Я в этом уверен на 100%.
Мне сложно сказать себе, что эти люди расисты. Они делают это, чтобы меня раздражать. Они должны понимать, что расизм – это не оскорбление. Это гораздо больше, чем оскорбление”, - сказал Балотелли.
На данный момент итальянский нападающий выступает за “Аданадемирспор”. В 11 матчах текущего чемпионата на его счету семь голов. Однако только в 18% встречах он выходил в основном составе.
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