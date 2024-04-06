Балотелли: Расизм – это не оскорбление. Это гораздо больше

Бывший нападающий "Интера", "Манчестер Сити", "Милана", "Ливерпуля" и ряда других клубов Марио Балотелли прокомментировал свое отношение к расизму во время футбольных матчей.

“Некоторые черные люди относятся ко мне неприязненно, потому что они используют расизм как оправдание. Расизм не везде. Итальянцы не расисты. Они просто всегда эмигрировали и дольше других привыкали к иммиграции. Правда в том, что они не привыкли видеть таких, как я.

Проблема в том, что говорить и делать расистские вещи на стадионах всегда было разрешено. Но одно я вам гарантирую: не каждый, кто что-то говорит на стадионе, скажет это на улице, в жизни. Я в этом уверен на 100%.

Мне сложно сказать себе, что эти люди расисты. Они делают это, чтобы меня раздражать. Они должны понимать, что расизм – это не оскорбление. Это гораздо больше, чем оскорбление”, - сказал Балотелли.