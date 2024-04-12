Карлос Тевес рассказал, об исходе какого матча он жалеет больше всего в своей карьере
"Блауграна" тогда оформила требл
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Бывший нападающий "Ювентуса" Карлос Тевес считает поражение в финале Лиги чемпионов сезона 2014-15 наибольшим сожалении в карьере.
Напомним, тогда "старой сеньоре" в решающем поединке противостояла "Барселона". Победа осталась за каталонским клубом со счётом 3:1.
"Я был убежден, что смогу выиграть Лигу чемпионов с "Юве", даже если у нас в соперниках будет лучшая версия "Барселоны". Мы были очень сильны, в полузащите у нас были Пирло, Погба, Видаля и Маркизио, которые давали ощущение, что в любой момент могут вывести тебя на ворота", - сказал Тевес в интервью La Gazzetta dello Sport.
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