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Экс-директор Металлиста – фигурант дела о присвоении 160 млн грн на восстановление Харькова

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Речь о Сергее Волике

Экс-директор Металлиста – фигурант дела о присвоении 160 млн грн на восстановление Харькова

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Новина українською

В "Харьковских тепловых сетях" высказались по делу о присвоении 160 млн грн на восстановление города.

В ОО "Харьковский антикоррупционный центр" назвали имя вероятного фигуранта дела. По данным активистов, подозрение вручили первому заместителю директора КП "ХТС" Сергею Волику.

"Как мы выяснили, в 2022 году "ХТС" заключали прямые контракты с фирмами, а документы так и не появились в Prozorro. И через некоторое время адреса, название и учредители компаний-подрядчиков менялись до неузнаваемости. Яркий пример: ООО "Углеметтрейдинг" получило от "ХТС" 140 миллионов гривен за трубы. Основателем и директором фирмы был Денис Фролов. Человек с таким ФИО был известен как коммерческий директор Днепровского металлургического завода, который занимается производством труб. Этот завод принадлежит группе DCH Александра Ярославского. Именно в "Металлисте" много лет работал подозреваемый Сергей Волик", – отметили активисты.

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Экс-директор харьковского "Металлиста" времен Александра Ярославского ушел на государственную службу в 2018 году.

Также, как отмечает ресурс "Мова Футболу", по данным opendatabot.ua Волик еще является директором компании под названием "Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ФОНД ПОДДЕРЖКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ". Владельцами этой благотворительной организации являются четыре футбольных клуба: "Металлург", "Шахтер", "Таврия" и "Металлист". Компания сейчас находится "в состоянии приостановки".

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Металлист (Харьков)
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Источник:
objectiv.tv
Опубликовал: Влад Петрушевский
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