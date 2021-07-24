Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нога опухла и посинела. Хавбек Реала и сборной Испании получил жуткую травму на Олимпиаде
Слабонервным не смотреть
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дани Себальос отправился с олимпийской командой своей страны в Токио. 22 июля "Красная Фурия" встретилась с Египтом – хавбек покинул поле в первом тайме из-за травмы.
24-летний Дани получил жесткий удар в первой половине матча-открытия футбольного турнира. Нападающий Тахер Мохамед зарядил Себальосу в голеностоп. Отметим, что судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и выписал нарушителю желтую карточку.
Ceballos' ankle... pic.twitter.com/z4b1VjgFzM— Madrid Xtra. (@MadridXtra) July 22, 2021
Естественно, Дани не смог продолжить матч – он был заменен на Джона Монкайолу ("Осасуна"). Добавим, что Себальос – не единственный игрок сборной Испании, который не доиграл первый тайм. Оскар Мингеса также покинул газон до перерыва из-за повреждения, вместо него вышел Хесус Вальехо.
24 июля Себальос поделился снимком своей ноги в Instagram.
Популярное сейчас
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- "Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули
- Старт УПЛ, третий новичок Динамо, полноценный переход Шведа. Главные новости за 23 июля
- Когда выходишь на поле вместо себя. Футбольный курьез с Олимпиады
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО