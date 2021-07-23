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Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры

Олимпиада
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Самые сочные кадры из церемонии от Getty Images/Global Images Ukraine

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялся так называемый нулевой день Олимпийских игр. Соревнования не проходят, а большинство спортсменов приняли участие в торжественном шествии по главному стадиону Олимпиады.

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Это была первая в истории Игр церемония открытия, во время которой на трибунах не было болельщиков, а лишь официальные лица. Впрочем, болельщики собрались за ареной.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 1

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Император Японии Нарухито.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 2

Наблюдать за происходящим в чаше стадиона всё равно было интересно даже без болельщиков. Зрителям, которые следили за церемонией со своих экранов, показали несколько танцев, добавив в них традиционный японский символизм.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 3

Прямо на сцене собрали олимпийские кольца из деревьев, которые посадили ещё в 1964 году, когда в Токио также проходила Олимпиада.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 4

А потом был парад.

Спортсмены проходили по стадиону под музыку из легендарных японских видеоигр: PES, Sonic, Final Fantasy и других.

Первыми по традиции появились греческие спортсмены, как основатели Олимпийских игр.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 5

Как вам итальянская форма?

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 6

Наши!

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 7

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 8

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 9

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 10

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 11

В Тонга к форме одежды лидеров сборной, которые несли флаг, подошли максимально креативно.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 12

Американская делегация традиционно одна из самых многочисленных.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 13

Вихоід Китая.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 14

Великобритания.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 15

Австралия.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 16​​​​​​​

Закрывали парад хозяева Игр.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 17

Сумасшедшее шоу с участием двух тысяч дронов!

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 18

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 19

Номер с пиктограммами Игр уже после выхода всех спортсменов был один из самых динамичных.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 20

Честь зажечь огонь Игр доверили одной из самых известных японских спортсменок современности, Наоме Осаке.

Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры - изображение 21

Уже этой ночью разыграют первые медали. А церемония закрытия Игр запланирована на 8 августа.

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