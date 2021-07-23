Все выходили под музыку из видеоигр, Осака зажгла огонь. В Токио открылись Олимпийские игры

Сегодня состоялся так называемый нулевой день Олимпийских игр. Соревнования не проходят, а большинство спортсменов приняли участие в торжественном шествии по главному стадиону Олимпиады.

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Это была первая в истории Игр церемония открытия, во время которой на трибунах не было болельщиков, а лишь официальные лица. Впрочем, болельщики собрались за ареной.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и Император Японии Нарухито.

Наблюдать за происходящим в чаше стадиона всё равно было интересно даже без болельщиков. Зрителям, которые следили за церемонией со своих экранов, показали несколько танцев, добавив в них традиционный японский символизм.

Прямо на сцене собрали олимпийские кольца из деревьев, которые посадили ещё в 1964 году, когда в Токио также проходила Олимпиада.

А потом был парад.

Спортсмены проходили по стадиону под музыку из легендарных японских видеоигр: PES, Sonic, Final Fantasy и других.

Первыми по традиции появились греческие спортсмены, как основатели Олимпийских игр.

Как вам итальянская форма?

Наши!

В Тонга к форме одежды лидеров сборной, которые несли флаг, подошли максимально креативно.

Американская делегация традиционно одна из самых многочисленных.

Вихоід Китая.

Великобритания.

Австралия.

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Закрывали парад хозяева Игр.

Сумасшедшее шоу с участием двух тысяч дронов!

Номер с пиктограммами Игр уже после выхода всех спортсменов был один из самых динамичных.

Честь зажечь огонь Игр доверили одной из самых известных японских спортсменок современности, Наоме Осаке.

Уже этой ночью разыграют первые медали. А церемония закрытия Игр запланирована на 8 августа.