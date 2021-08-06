Олимпиада по футболу. Япония – Мексика 1:3. Хозяев оставили без бронзы

Олимпиада. Матч за третье место

Япония – Мексика 1:3

Голы: Митома (78) – Кордова (13, пен), Васкес (22), Вега (58)



Япония: Тани – Накаяма (Митома, 62), Томиясу, Йосида, Сакаи – Сома (Хатете, 46), Танака (Итакура, 71), В. Эндо (Миёси, 81), Доан – Кубо – Хаяси (Уэда, 62)

Мексика: Очоа – Хесус Ангуло, Васкес, Монтес, Санчес – Родригес (Эскивель, 86) , Ромо – Вега (Бельтран, 79), Кордова (Альварадо, 79), Лайнес (Антуна, 56) – Мартин (Агирре, 87)

Предупреждения: В. Эндо (19), Уэда (80) – Васкес (27), Санчес (42), Очоа (90+3)

Мексика и Япония сумели собраться и показать качественную и сильную игру после обидных вылетов в полуфинале. По послематчевому празднованию Гильермо Очоа и слезам Такефуса Кубо было понятно, как много значит этот матч для обеих команд, несмотря на то, что в нём разыгрывалась лишь бронза.

Мотивация хозяев была запредельной, и в какой-то мере даже излишней. После резвого старта от “самураев” опытный хавбек “Штутгарта” Ватару Эндо допустил грубейшую ошибку, подарив пенальти Мексике. Эндо так старательно пытался отобрать мяч у Алексиса Веги, что сбил его прямо на линии штрафной в абсолютно необязательной ситуации. Как итог – 11-метровый, уверенно реализованный Кордовой на 13-й минуте. Не прошло и 10 минут, как Япония получила второй. Капитан Йосида вряд ли ожидал, что после фола в метрах 30-35 от собственных ворот его сборную накажут ещё раз. Кордова исполнил идеальный навес, который в гол трансформировал центрбек Васкес точным ударом головой.

Гореть со старта 0:2 – к такому подопечные Мориясу не были готовы, но самообладание они к собственной чести не потеряли. К концу тайма им удалось не только выстоять, но и существенно подравнять игру. Казалось, третий уже точно должен был добить Японию – на старте второй половины Кордова исполнил очередной шикарный кросс с углового, а Алексис Вега наконец забил сам.

Япония ответила заменами, освежив игру с помощью Митомы, Уэды и Итакуры, и на поле началась настоящая жара. Легендарный Очоа спас свою команду после выхода сам на сам от Уэды, а ещё через пару минут 36-летний кипер продемонстрировал чудеса реакции, успев подставить руку перед плотным ударом Митомы. Но Митома не расстроился и тут же размочил счёт для хозяев. Вингер “Кавасаки” издевательски убрал Васкеса за замахе, сблизился с Очоа и пробил ему над плечом.

В оставшиеся 12 минут Япония продолжала давить и могла забивать ещё. Вернуть интригу в игру могли и всё тот же Митома, и Кубо, и Хатате, удар которого просвистел с сантиметрах от штанги после хитрого розыгрыша стандарта. Недаром Очоа получил желтую за задержку времени в самой концовке – потому что хозяева бились до конца, и в любой момент могли вернуться в игру, предоставь им такой шанс.