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Гашек – о заявлении президента МОК: Люди, поддерживающие войну, должны отвечать

Олимпиада
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Услышат ли хоккеиста в МОК?

Гашек – о заявлении президента МОК: Люди, поддерживающие войну, должны отвечать

Фото: twimg.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Легендарный чешский хоккеист Доменик Гашек отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Напомним, Бах не оставляет надежды угодить российскому диктатору Владимиру Путину и согласовать возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

"Это безумие. Люди на официальных должностях, своими заявлениями поддерживающие войну и преступления, должны начать отвечать за свои заявления.

Мне интересно его заявление. Прежде всего, хочу сказать, что пророссийское заявление может и будет иметь роковые последствия для тысяч и, возможно, десятков тысяч украинцев (и русских солдат). Человек в его должности должен нести полную ответственность за свое заявление и его последствия", - написал Гашек в своем твиттере.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. ОИ остаются под вопросом.

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В статье: Томас Бах война с россией Доминик Гашек
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