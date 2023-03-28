Гашек – о заявлении президента МОК: Люди, поддерживающие войну, должны отвечать

Легендарный чешский хоккеист Доменик Гашек отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Напомним, Бах не оставляет надежды угодить российскому диктатору Владимиру Путину и согласовать возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

"Это безумие. Люди на официальных должностях, своими заявлениями поддерживающие войну и преступления, должны начать отвечать за свои заявления.

Мне интересно его заявление. Прежде всего, хочу сказать, что пророссийское заявление может и будет иметь роковые последствия для тысяч и, возможно, десятков тысяч украинцев (и русских солдат). Человек в его должности должен нести полную ответственность за свое заявление и его последствия", - написал Гашек в своем твиттере.