Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гашек – о заявлении президента МОК: Люди, поддерживающие войну, должны отвечать
Услышат ли хоккеиста в МОК?
Фото: twimg.com / Автор невідомий
Легендарный чешский хоккеист Доменик Гашек отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Напомним, Бах не оставляет надежды угодить российскому диктатору Владимиру Путину и согласовать возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
"Это безумие. Люди на официальных должностях, своими заявлениями поддерживающие войну и преступления, должны начать отвечать за свои заявления.
Мне интересно его заявление. Прежде всего, хочу сказать, что пророссийское заявление может и будет иметь роковые последствия для тысяч и, возможно, десятков тысяч украинцев (и русских солдат). Человек в его должности должен нести полную ответственность за свое заявление и его последствия", - написал Гашек в своем твиттере.
Напомним, что МОК
Популярное сейчас
- Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое поможет "переломить ход войны"
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
- Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки
- На Уэмбли Украина выглядела обреченно и беззубо. Виноваты все по цепочке, но начинать стоит "с головы"
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО