Спутал берега. Как Министр спорта воюет не за тех

13 апреля Министерство молодежи и спорта приняло одно из наиболее резонансных решений по запрету участия украинским сборным в соревнованиях, в которых принимают участие команды из России и Беларуси. Как минимум это вешает меч над головой украинской футбольной сборной, ведь в отборе на Евро-2024 принимает участие Беларусь. В документе стоит подпись заместителя Министерства, но очевидно, что его глава Вадим Гутцайт не мог не дать "добро" на такое решение - подобное в принципе невозможно. Это уже не первое резонансное событие с участием главы Минспорта и НОК Вадима Гутцайта. Александр Рыженко собрал главное, чем прославился министр только во время полномасштабной войны.

Утвердил Григория Суркиса и Нестора Шуфрича своими вице-президентами

17 ноября 2022 года состоялись выборы на пост президента Национального олимпийского комитета. Спортивное сообщество должно было выбирать между двумя кандидатами: Жаном Беленюком и Вадимом Гутцайтом. Борец перед выборами едва ли не ежедневно приглашал визави на дебаты, но в ответ лишь слышал заявления, что у Беленюка мало управленческого опыта. Манипулятивный тезис, ведь иметь управленческий опыт уровня НОК может только предыдущий президент НОК, которым не был также Гутцайт.

Как бы то ни было, а на выборах большинством голосов победил Гутцайт. В первые минуты своего правления Вадим Маркович, одновременно являющийся Министром молодежи и спорта, утвердил обновленный состав вице-президентов НОК, куда вошли в том числе Григорий Суркис и Нестор Шуфрич, которые в дополнительном пиаре не нуждаются, ведь заработали его сами многими неоднозначными действиями в пользу страны-агрессора – хотя бы участием в парламентских выборах от пророссийских партий.



Фото: Суспільне / Автор невідомий

Сообщество негативно восприняло это решение, но Гутцайта это не остановило. Вероятно, все бы так и заглохло, если бы не решение Андрея Шевченко о выходе из состава НОК как раз из-за присутствия там пророссийских сил. Только после этого воздух в организации начал резонировать и привел к выходу из состава Национального олимпийского комитета обоих политиков. Все бы ничего, но Шуфрич продолжает оставаться главой Федерации стрельбы из лука Украины – похоже, Гутцайта это тоже устраивает.

Кстати, знаете ли вы, кто стал новым вице-президентом НОК после ухода Шевченко? Должность была отдана Александру Крикуну, который еще в 2016 году дружил с россиянами и не желал их отстранения из-за допинга.

Переложил ответственность за возвращение россиян в большой спорт на украинских теннисисток

"Бах во всех своих речах в последнее время только и приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе. К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас", - сказал Гутцайт в начале апреля в интервью "Суспільному".

Это было одно из самых странных заявлений, которое мог сделать Министр спорта. Фактически вместо того, чтобы расписаться в собственной неспособности влиять на процессы в МОК, он переложил ответственность на теннисисток. Именно теннисисток, ведь в топ-100 рейтинга WTA сейчас находятся сразу четыре украинки и ни одного нашего спортсмена в топ-150 рейтинга ATP.

Конечно, Калининой, Костюк, Цуренко и другим приходится противостоять россиянкам и белорускам. Теннис – это не спорт, живущий на дотации от государства. Каждый спортсмен обеспечивает себя сам. Соответственно необходимы победы на каждом турнире для аренды кортов для тренировок, содержания тренера и персонала, оплаты отеля, перелетов и т.д. Если украинки откажутся играть, то им придется соперничать только в турнирах между собой. Федерация тенниса Украины задавала НОК и Минспорта вопрос, как может существовать украинский теннис, не имея международных соревнований, в то время, как россияне там остаются. Ответ оказался очевиден: его просто не было.

Хочет запретить украинским сборным играть на международном уровне

Это как раз решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить участие украинским сборным в соревнованиях, в которых принимают участие россияне и белорусы. Фактически это означает, что национальной футбольной сборной нельзя бороться за выход на Евро-2024, ведь там есть белорусы.

Однако приказ максимально размыт и не дает объяснения, что означают "международные соревнования": касается ли это всех турниров, где есть белорусские и российские сборные или речь об отдельных очных матчах? Где найти границу? Очередной вопрос к Гутцайту.

К тому же это касается только сборных. То есть Калинина, Цуренко, Свитолина и другие могут продолжать играть с русскими: их этот указ обходит стороной, а претензии Гутцайта оказались безосновательными.



Фото: НОК України / Автор невідомий

"Хочу сказать, что фактически это [указ] не меняет ничего, - сказал в эфире "Единого марафона" заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бедный. - На сегодняшний день, я не вижу ни одной позиции федерации вида спорта, где допустили россиян и белорусов. Которые хотели бы действительно ехать и соревноваться на одной площадке с людьми, поддерживающими убийц и захватчиков. Почти уверен, что нам не придется рассматривать вопрос о лишении статуса национальных федераций. Такое поручение правительства тоже у нас есть".

Но рядом с этим есть и такая цитата Бедного: "Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и жать руки агрессору". Касается ли это только сборных или, в частности, встречи на поле Малиновского и Миранчука - вопрос на миллион.

К слову, в случае прецедента этот вопрос будет рассматривать комиссия. Какая комиссия? По каким критериям? Не хочет ли эта комиссия рассматривать вопросы отстранения российских спортсменов из мирового фехтования, бокса, шахмат и других видов спорта?

Разрушил украинское спортивное телевидение

В конце лета одной из ключевых тем в украинском футболе был телевизионный пул. Владелец киевского "Динамо" и совладелец телеканала "2+2" Игорь Суркис, который, если вы не забыли, является братом привлеченного Гутцайтом к НОК Григория Суркиса, пролоббировал вопрос передачи телевизионных прав на трансляции матчей всех спортивных соревнований в Украине непосредственно клубам. Никого в НОК не интересовало, что УЕФА, АПЛ или другие международные футбольные структуры не используют такую практику. Права на Формулу-1 продаются одному транслятору и на весь сезон, а не только на домашние этапы. Так же и биатлонные гонки транслируются полностью и не имеют практики покупки прав только на своих спортсменов. Впрочем, это не помешало Верховной Раде принять этот закон в очень сжатые сроки без доработок.

Мы так и не услышали содержательного ответа НОК о целесообразности этого закона. Лишь один краткий комментарий Гутцайта, суть которого сводится к одному предложению: "Если подпишет президент – будем работать в таких условиях".

Продолжает входить в Исполком Международной федерации фехтования, которая одной из первых вернула россиян

10 марта этого года Международная федерация фехтования вернула в международные соревнования атлетов из России и Беларуси. Все бы ничего, но Гутцайт до сих пор входит в ее Исполнительный комитет, который "принимает наиболее подходящие меры для развития фехтования во всем мире".

Вышел ли Вадим Маркович из организации после этого? Нет. Как это отразилось на деятельности НОК Украины? Никак. Справедливости ради, Гутцайт дал достаточно жесткий комментарий, что организация находится под управлением россиянина Алишера Усманова. В ответ украинский скелетонист Владислав Гераскевич высмеял такое заявление: "Он признался, что лично находится под полным контролем россиян".



Фото: НОК України / Автор невідомий

Это была серьезная пощечина для одного из топ-менеджеров украинского спорта, однако он ее пережил словно не увидел. Следует ли удивляться, что после этого вопрос о возвращении российских атлетов вывели на МОК?

До сих пор не дал конкретный ответ на вопрос о болельщиках на спортивных событиях во время войны

Эта часть не имеет ничего общего с предыдущими, но показывает аморфность руководителей нашего спорта.

По меньшей мере, Украинская ассоциация футбола и Федерация хоккея Украины уже обращались в Министерство молодежи и спорта о возвращении болельщиков на трибуны. Однако конкретного ответа никто не услышал: "Это сложный вопрос" , - сказал в одном из интервью Гутцайт. Это "да" или "нет"? Это "запрет до конца войны" или "возможность послабления"? Это "ищем варианты" или "ищем себя в вариантах"? Не видно даже публичного диалога. Как следствие, федерации продолжают просить о возвращении болельщиков, клубы нелегально запускают их на трибуны, а Минспорта просто молчит.

Впрочем, что можно ожидать от лица, не способного даже держать собственное слово? Гутцайт обещал, что покинет пост в Министерстве после победы на выборах на главу НОК. Не покинул: "Пусть не завидуют, а работают, как я работаю".