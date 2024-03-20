Известен календарь матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде в Париже

Состоялась жеребьевка футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Мужская сборная Украины впервые в истории примет участие в этом соревновании.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде-2024:

Украина - Азия №3 (24 июля (среда); 16:00);

Украина - Марокко (27 июля (суббота); 16:00);

Украина - Аргентина (30 июля (вторник), 18:00).

Соревнования по футболу на летних ОИ-2024 пройдут с 24 июля по 10 августа в городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.