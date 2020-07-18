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Официально: Жорже Жезуш вновь возглавит Бенфику

Португалия
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Наставник вернулся в Лиссабон

Официально: Жорже Жезуш вновь возглавит Бенфику
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"Бенфика" объявила о договоренности с "Фламенго" по поводу возвращения Жорже Жезуша на пост главного тренера команды.

65-летний специалист вернется на родину после триумфального вояжа в Бразилию, где ему удалось выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в прошлом году, подкрепив этот успех выигрышем Суперкубка Бразилии, чемпионата штата Рио-де-Жанейро и Рекопа (аналог континентального Суперкубка) в 2020-м.

Ранее Жезуш возглавлял "Бенфику" с 2009 по 2015 год, трижды выиграв с ней чемпионский титул и дважды выйдя в финал Лиги Европы.

Детали соглашения Жезуша с "орлами" не уточняются, однако португальские СМИ считают, что ради возвращения на родину он даже пошел на понижение зарплаты (3 млн в "Бенфике" вместо 4 в "Фламенго"), а сама сделка якобы будет рассчитана на 3 ближайших сезона.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш
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