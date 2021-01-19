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Такого давно не было: в Бенфике масштабная вспышка коронавируса

Португалия
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Имена заболевших не называются

Такого давно не было: в Бенфике масштабная вспышка коронавируса
Новина українською

"Бенфика" сообщила о вспышке коронавируса в клубе. Имена заболевших не называются.

"В ходе тестов, проведенных с субботы в Сейшале, среди персонала, технической команды и игроков было обнаружено 17 новых случаев COVID-19", - говорится в заявлении клуба.

В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает третье место после 14 матчей. 24 января команда должна сыграть против "Насьонал" в рамках 15-го тура.

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В статье: Бенфика (Лиссабон)
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Источник:
Бенфика

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