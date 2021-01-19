Такого давно не было: в Бенфике масштабная вспышка коронавируса

"Бенфика" сообщила о вспышке коронавируса в клубе. Имена заболевших не называются.

"В ходе тестов, проведенных с субботы в Сейшале, среди персонала, технической команды и игроков было обнаружено 17 новых случаев COVID-19", - говорится в заявлении клуба.

Comunicado do Sport Lisboa e Benfica. — SL Benfica (@SLBenfica) January 19, 2021

В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает третье место после 14 матчей. 24 января команда должна сыграть против "Насьонал" в рамках 15-го тура.