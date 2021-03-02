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Единственная команда из всех топ-чемпионатов Европы, которая до сих пор ни разу не проигрывала
В своей лиге
Bloomberg
Португальский "Спортинг" из Лиссабона - единственная непобежденная команда из всех топовых высших лиг Европы в этом сезоне, сообщает Squavka.
На счету лиссабонцев в Примейра-Лиге Португалии после 21 матча 17 побед, 4 ничьи и 55 очков. Команда забила 42 гола и пропустила 10.
"Спортинг" на 9 очков опережает ближайшего преследователя, "Брагу", и идет к первому чемпионству в лиге с сезона 2001/02.
К концу соревнований "львам" остается сыграть еще 13 поединков.
"Спортинг" возглавляет 36-летний наставник Рубен Аморим. Экс-футболист (карьера - 2003-2016 годы) стал тренером в 2018-м. С тех пор возглавлял "Брагу", а с 2020 года - в столичном клубе.
Сейчас лучшим бомбардиром португальской Примейра-Лиги является нападающий "Спортинга" Педро Гонсалвес (14 голов).
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