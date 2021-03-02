  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Единственная команда из всех топ-чемпионатов Европы, которая до сих пор ни разу не проигрывала
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Единственная команда из всех топ-чемпионатов Европы, которая до сих пор ни разу не проигрывала

Португалия
(2 голосов)

В своей лиге

Единственная команда из всех топ-чемпионатов Европы, которая до сих пор ни разу не проигрывала

Bloomberg

Новина українською

Португальский "Спортинг" из Лиссабона - единственная непобежденная команда из всех топовых высших лиг Европы в этом сезоне, сообщает Squavka.

На счету лиссабонцев в Примейра-Лиге Португалии после 21 матча 17 побед, 4 ничьи и 55 очков. Команда забила 42 гола и пропустила 10.

"Спортинг" на 9 очков опережает ближайшего преследователя, "Брагу", и идет к первому чемпионству в лиге с сезона 2001/02.

Читайте такжеОт Сантьяго Бернабеу до Рамона Санчеса Писхуана. В честь кого названы стадионы Примеры

К концу соревнований "львам" остается сыграть еще 13 поединков.

"Спортинг" возглавляет 36-летний наставник Рубен Аморим. Экс-футболист (карьера - 2003-2016 годы) стал тренером в 2018-м. С тех пор возглавлял "Брагу", а с 2020 года - в столичном клубе.

Сейчас лучшим бомбардиром португальской Примейра-Лиги является нападающий "Спортинга" Педро Гонсалвес (14 голов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Примейра чемпионат Португалии Рубен Аморим Педро Гонсалвес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.03.2021 в 00:00
А кто-то помнит, как этот Спортинг в квалификации ЛЕ, беспощадно был бит относительно скромным австрийским ЛАСКом, у себя дома в Лиссабоне, позорно 1:4?))))
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
02.03.2021 в 23:26
Ніхто уточнював в статті який ТОП, може це ТОП-6 може ТОП-10. Як на мене, при всій повазі до Франції, в Європі 4 ТОП ліги
Ответить
0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
02.03.2021 в 23:55
Не, Франция - это ТОП, ты что! Мбаппе, Неймар, Икарди. А еще совсем недавно Ибра и Кавани. А Лион, который в том году топовый Ман Сити вздрючил 3:1?! Плюс там дохрена классных игроков, сборников. Это ТОП, просто замыкает эту пятёрку.
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
03.03.2021 в 08:44
Топ 30))
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
02.03.2021 в 23:03
Я теж думаю, що це не ТОП-ліга, не була нею навіть коли Порту брав ЛЧ. Їх ще недавно Россія випереджала в рейтингу УЕФА, так ці зовсім не ТОП-ліга.
Ответить
+1
0
Не дармоед (Запорожье)
02.03.2021 в 21:24
В топе 5 лиг, Португалия не дотягивает, они пока что в подтопе)
Ответить
+1
0
Кот2021 (Николаев)
02.03.2021 в 20:47
Шотландия не топ лига? (Я про Рейнджерс).
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.03.2021 в 20:54
Думаю, что нет
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...