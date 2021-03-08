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Диего Коста согласовывает контракт с португальским клубом

Португалия
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Диего Коста согласовывает контракт с португальским клубом

marca.com

Новина українською

Бывшему нападающему "Атлетико" и "Челси" 32-летнему испанцу бразильского происхождения Диего Косте предложили контракт на 3 миллиона евро в год в "Бенфике", информирует Goal.com.

Сейчас Коста находится в поиске нового клуба.

В конце декабря он разорвал контракт с мадридским "Атлетико".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Диего Коста
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