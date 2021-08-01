Бенфика хочет 30 млн за Гримальдо, которым интересовался Шахтер

Левый защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо не будет продан менее чем за 30 млн евро.

Напомним, ранее появилась информация, что "Шахтер" сделал предложение по 25-летнему испанцу, но португальцев сумма трансфера не устроила.

Алекс - универсальный футболист. Он играет слева в обороне, но может закрыть остальные позиции по левому флангу, а также сыграть в центре.

В прошлом сезоне Гримальдо забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 43 матчах за "Бенфику".