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Бенфика хочет 30 млн за Гримальдо, которым интересовался Шахтер

Португалия
(1 голосов)

Клуб не отпустит игрока без надлежащей компенсации

Бенфика хочет 30 млн за Гримальдо, которым интересовался Шахтер

Фото: VI Images via Getty Images

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Левый защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо не будет продан менее чем за 30 млн евро.

Напомним, ранее появилась информация, что "Шахтер" сделал предложение по 25-летнему испанцу, но португальцев сумма трансфера не устроила.

Алекс - универсальный футболист. Он играет слева в обороне, но может закрыть остальные позиции по левому флангу, а также сыграть в центре.

В прошлом сезоне Гримальдо забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 43 матчах за "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Алекс Гримальдо
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Комментарии (2)
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garry1530962 (Новомосковск)
01.08.2021 в 11:21
Несколько лет назад Ахметов заплатил $9 000 000 американской певичке только за то, чтобы она с ним поужинала. Для него 30 лимонов - что для любого из нас 30 гривен. Просто дело принципа.
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oleg.m.3972 (Харьков)
01.08.2021 в 10:38
Интересно, удастся им взять Шахтёр " на слабо " ? Или отступятся от покупки ?
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