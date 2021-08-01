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Бенфика хочет 30 млн за Гримальдо, которым интересовался Шахтер
Клуб не отпустит игрока без надлежащей компенсации
Фото: VI Images via Getty Images
Левый защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо не будет продан менее чем за 30 млн евро.
Напомним, ранее появилась информация, что "Шахтер" сделал предложение по 25-летнему испанцу, но португальцев сумма трансфера не устроила.
Алекс - универсальный футболист. Он играет слева в обороне, но может закрыть остальные позиции по левому флангу, а также сыграть в центре.
В прошлом сезоне Гримальдо забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 43 матчах за "Бенфику".
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Источник:Твиттер журналиста Педру Алмейды
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Комментарии (2)
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garry1530962 (Новомосковск)
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oleg.m.3972 (Харьков)
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