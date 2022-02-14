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Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет

Португалия
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Защитник ударил директора "Спортинга"

Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет

Фото: twitter.com/FCPorto

Новина українською

Защитник "Порту" Пепе может получить длительную дисквалификацию за удар директора "Спортинга", сообщает A Bola. Инцидент произошел в послематчевой потасовке в пятницу.

По окончании матча против "Спортинга" (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой 38-летний Пепе ударил директора "Спортинга".

"Пепе ударил ногой директора команды соперника, совершив акт насильственного поведения", – написал арбитр Жоау Пиньеро в отчете матча .

Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

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Сообщается, что такое же наказание грозит игроку "Спортинга" Бруно Табате, который, в свою очередь, толкнул директора "Порту".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Пепе Порту (Португалия) Бруно Табата
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Источник:
abola.pt

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