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Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет
Защитник ударил директора "Спортинга"
Фото: twitter.com/FCPorto
Защитник "Порту" Пепе может получить длительную дисквалификацию за удар директора "Спортинга", сообщает A Bola. Инцидент произошел в послематчевой потасовке в пятницу.
По окончании матча против "Спортинга" (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой 38-летний Пепе ударил директора "Спортинга".
"Пепе ударил ногой директора команды соперника, совершив акт насильственного поведения", – написал арбитр Жоау Пиньеро в отчете матча .
Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.
Сообщается, что такое же наказание грозит игроку "Спортинга" Бруно Табате, который, в свою очередь, толкнул директора "Порту".
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