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С удалением Пепе. ВИДЕО, как матч Порту – Спортинг завершился схваткой с четырьмя красными карточками

Португалия
Обновлено
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Случилось это уже после финального свистка

С удалением Пепе. ВИДЕО, как матч Порту – Спортинг завершился схваткой с четырьмя красными карточками

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 24-го тура чемпионата Португалии лидер турнирки "Порту" отыграл два мяча у "Спортинга" и все-таки вырвал ничью против конкурента за чемпионство.

На протяжении всего матча была очень напряженная атмосфера, которая сопровождалася большим количеством грубости, 11 желтыми карточками, одним удалением, показанным средним пальцем и громким гулом трибун в сторону любого действия гостей.

Но после финального свистка эмоции переполнили чашу терпения. Футболисты начали толкаться – задействованы были все участники команд: от игроков то персонала. В итоге четверо исполнителей были удалены: Пепе и Марчесин у "Порту", Табата и Пальиния - у "Спортинга".

Отметим, что у Пепе и Пальиньи уже были в пассиве желтые карточки, поэтому они бонусом увидели прямой красный свет.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Пепе Порту Бруно Табата
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
12.02.2022 в 11:52
Смотря на эти, пусть и не очень приятные кадры, я очень завидую португальцам - у них топ-чемпионат с 3-мя топ-командами со стоимостью по 300 млн. Есть крепкая 100-милионная (сопоставимо с нашим Динамо) Брага. Есть Боавишта. И т д. Какие стадионы... Жесть. И наша богатая ресурсами страна, больше в надцать раз и такие состояние футбола и уровня жизни людей...
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