С удалением Пепе. ВИДЕО, как матч Порту – Спортинг завершился схваткой с четырьмя красными карточками

Смотря на эти, пусть и не очень приятные кадры, я очень завидую португальцам - у них топ-чемпионат с 3-мя топ-командами со стоимостью по 300 млн. Есть крепкая 100-милионная (сопоставимо с нашим Динамо) Брага. Есть Боавишта. И т д. Какие стадионы... Жесть. И наша богатая ресурсами страна, больше в надцать раз и такие состояние футбола и уровня жизни людей...