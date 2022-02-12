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С удалением Пепе. ВИДЕО, как матч Порту – Спортинг завершился схваткой с четырьмя красными карточками
Случилось это уже после финального свистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 24-го тура чемпионата Португалии лидер турнирки
На протяжении всего матча была очень напряженная атмосфера, которая сопровождалася большим количеством грубости, 11 желтыми карточками, одним удалением, показанным средним пальцем и громким гулом трибун в сторону любого действия гостей.
Но после финального свистка эмоции переполнили чашу терпения. Футболисты начали толкаться – задействованы были все участники команд: от игроков то персонала. В итоге четверо исполнителей были удалены: Пепе и Марчесин у "Порту", Табата и Пальиния - у "Спортинга".
Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting ????????— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022
Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.
The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! ???????? pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh
Отметим, что у Пепе и Пальиньи уже были в пассиве желтые карточки, поэтому они бонусом увидели прямой красный свет.
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