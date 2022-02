С удалением Пепе. ВИДЕО, как матч Порту – Спортинг завершился схваткой с четырьмя красными карточками

Во вчерашнем поединке 24-го тура чемпионата Португалии лидер турнирки "Порту" отыграл два мяча у "Спортинга" и все-таки вырвал ничью против конкурента за чемпионство .

На протяжении всего матча была очень напряженная атмосфера, которая сопровождалася большим количеством грубости, 11 желтыми карточками, одним удалением, показанным средним пальцем и громким гулом трибун в сторону любого действия гостей.

Но после финального свистка эмоции переполнили чашу терпения. Футболисты начали толкаться – задействованы были все участники команд: от игроков то персонала. В итоге четверо исполнителей были удалены: Пепе и Марчесин у "Порту", Табата и Пальиния - у "Спортинга".

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting ????????



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! ???????? pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh