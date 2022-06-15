Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роман Яремчук избежал серьезной травмы
Так пишут зарубежные СМИ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Роман Яремчук пропустил последнюю игру сборной из-за травмы. Александр Петраков говорил о повреждении голеностопа.
Однако травма оказалась несерьезной. Об этом сообщает португальское издание Record. По их данным, футболисту не понадобится большого количества времени на восстановление.
Напомним, что Яремчук выступает в составе "Бенфики", у которой летом сменится тренер. Помимо этого, лиссабонцы продали в "Ливерпуль" главного форварда, что должно положительно сказаться на игровом времени Романа.
В прошлом сезоне Яремчук выходил на поле 43 раза, забив девять голов и отдав шесть голевых передач.
Популярное сейчас
- УЕФА хочет запустить новый летний турнир - СМИ
- Приближаемся к 40 тыс. ликвидированных россиян. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 14.06
- Срна рассказал, как война повлияла на отношения между Шахтером и Динамо
- Новый трансфер для Ливерпуля. Дарвин Нуньес и его эволюция
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество