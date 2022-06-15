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Роман Яремчук избежал серьезной травмы

Португалия
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Так пишут зарубежные СМИ

Роман Яремчук избежал серьезной травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук пропустил последнюю игру сборной из-за травмы. Александр Петраков говорил о повреждении голеностопа.

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Однако травма оказалась несерьезной. Об этом сообщает португальское издание Record. По их данным, футболисту не понадобится большого количества времени на восстановление.

Напомним, что Яремчук выступает в составе "Бенфики", у которой летом сменится тренер. Помимо этого, лиссабонцы продали в "Ливерпуль" главного форварда, что должно положительно сказаться на игровом времени Романа.

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В прошлом сезоне Яремчук выходил на поле 43 раза, забив девять голов и отдав шесть голевых передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Record

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