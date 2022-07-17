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Конкурент Яремчука в Бенфике перейдет в стамбульский гранд
Еще на одного нападающего у "орлов" станет меньше
Форвард португальской "Бенфики" Харис Сеферович совсем скоро перейдет в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Соглашение уже заключено: стороны договорились об аренде с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2026 года.
Отметим, что Сеферович выступает за “Бенфику” с 2017-го года. Всего на его счету 74 гола и 24 ассиста в 187 матчах. В частности, в прошлом сезоне он принял участие всего в 15-ти поединках.
Это второй трансфер нападающего для "орлов" в этом трансферном окне. Ранее клуб продал Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро без учета бонусов.
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