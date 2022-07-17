Конкурент Яремчука в Бенфике перейдет в стамбульский гранд

Форвард португальской "Бенфики" Харис Сеферович совсем скоро перейдет в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение уже заключено: стороны договорились об аренде с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2026 года.

Отметим, что Сеферович выступает за “Бенфику” с 2017-го года. Всего на его счету 74 гола и 24 ассиста в 187 матчах. В частности, в прошлом сезоне он принял участие всего в 15-ти поединках.

Это второй трансфер нападающего для "орлов" в этом трансферном окне. Ранее клуб продал Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро без учета бонусов.