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Конкурент Яремчука в Бенфике перейдет в стамбульский гранд

Португалия
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Еще на одного нападающего у "орлов" станет меньше

Конкурент Яремчука в Бенфике перейдет в стамбульский гранд

Новина українською

Форвард португальской "Бенфики" Харис Сеферович совсем скоро перейдет в турецкий "Галатасарай". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение уже заключено: стороны договорились об аренде с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро. Контракт будет подписан до 2026 года.

Отметим, что Сеферович выступает за “Бенфику” с 2017-го года. Всего на его счету 74 гола и 24 ассиста в 187 матчах. В частности, в прошлом сезоне он принял участие всего в 15-ти поединках.

Это второй трансфер нападающего для "орлов" в этом трансферном окне. Ранее клуб продал Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" за 75 миллионов евро без учета бонусов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Галатасарай (Стамбул) Харис Сеферович
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Источник:
Nicolo Schira

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