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Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
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Бенфика - Порту: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Бенфика - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Португалии "Бенфика" солидно оторвалась от своих преследователей. "Орлам" ничего не угрожает, даже если они проиграют "Порту". Но проигрывать, конечно же, просто так не хотят. Будет борьба, в которой "Порту" важно взять очки не столько для давления на "Бенфику", сколько для отражения посягательств "Спортинга" на вторую позицию.

Игра "Бенфика" - "Порту" в рамках 27-го тура чемпионата Португалии запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 20:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО на канале "Спорт 1".

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Чемпионат Португалии. 27-й тур. 07.04.2023

"Бенфика" 20:00 "Порту"

Лиссабон. Стадион "Да Луж"

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Бенфика - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
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