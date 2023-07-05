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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Ди Мария
Аргентинец уже играл за эту команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария в ближайшее время станет игроком "Бенфики". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, стороны согласовали все условия перехода. Документы готовы и сегодня они будут подписаны. Клуб готовит официальную презентацию.
Контракт 35-летнего футболиста с португальцами будет действовать до июня 2024 года.
Последним клубом Ди Марии был "Ювентус", который он покинул этим летом в статусе свободного агента. В сезоне-2022/23 хавбек провел 40 матчей за туринцев во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
Напомним, что Анхель уже играл за "Бенфику" 2007 по 2010 годы. Аргентинец также известен по выступлениям за "Реал Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
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