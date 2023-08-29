Пепе – самый возрастной игрок, когда либо выступавший в чемпионате Португалии

Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Португалии. Бывшему защитнику "Реала" 40 лет и 183 дня.

Пепе вышел на поле в матче 3-го тура чемпионата Португалии "Порту" с "Рио Аве". До этого он пропустил 2 тура из-за дисквалификации.

В прошлом сезоне Пепе отыграл 36 матчей. Защитнику исполнится 41 в феврале следующего года. При этом Пепе продолжает выступать за сборную Португалии. Так он отыграл на чемпионате мира в Катаре, когда ему было 39.