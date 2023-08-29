Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пепе – самый возрастной игрок, когда либо выступавший в чемпионате Португалии
Рекордсмен
Фото: twitter.com/FCPorto
Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Португалии. Бывшему защитнику "Реала" 40 лет и 183 дня.
Пепе вышел на поле в матче 3-го тура чемпионата Португалии "Порту" с "Рио Аве". До этого он пропустил 2 тура из-за дисквалификации.
В прошлом сезоне Пепе отыграл 36 матчей. Защитнику исполнится 41 в феврале следующего года. При этом Пепе продолжает выступать за сборную Португалии. Так он отыграл на чемпионате мира в Катаре, когда ему было 39.
Pepe faz história e torna-se o jogador de campo mais velho de sempre a atuar no campeonato português (40 anos e 183 dias) ???? pic.twitter.com/9xSr3Qn6lI— B24 (@B24PT) August 28, 2023
Популярное сейчас
- Шахтер захватил лидерство, Ворскла подтягивается, Кривбасс - в пятерке. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?
- ВАР ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны
- Трубин снова в запасе Бенфики на матч чемпионата
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО