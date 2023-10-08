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Второй сухой матч Трубина. Эшторил - Бенфика 0:1. Обзор матча, видео голов

Португалия
(1 голосов)

Обзор матча и видео голов Эшторил - Бенфика

Второй сухой матч Трубина. Эшторил - Бенфика 0:1. Обзор матча, видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера в рамках 8 тура чемпионата Португалии встретились "Эшторил-Прая" - "Бенфика". В стартовый состав попал украинский голкипер Анатолий Трубин, это его шестой матч в старте "орлов", и второй сухой поединок.

Хоть и "Эшторил" - аутсайдер чемпионата, он до последнего держал ворота под замком, но Силве удалось забить на последних минутах матча.

Чемпионат Португалии. Восьмой тур
Эшторил - Бенфика 0:1
Гол: Антонио Силва 90+3

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В статье: Эшторил Анатолий Трубин Бенфика
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