Второй сухой матч Трубина. Эшторил - Бенфика 0:1. Обзор матча, видео голов

Вчера в рамках 8 тура чемпионата Португалии встретились "Эшторил-Прая" - "Бенфика". В стартовый состав попал украинский голкипер Анатолий Трубин, это его шестой матч в старте "орлов", и второй сухой поединок.

Хоть и "Эшторил" - аутсайдер чемпионата, он до последнего держал ворота под замком, но Силве удалось забить на последних минутах матча.

Чемпионат Португалии. Восьмой тур

Эшторил - Бенфика 0:1

Гол: Антонио Силва 90+3