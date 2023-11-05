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Португальцы не поддержали Роналду в голосовании за победителя Золотого мяча

Португалия

Но поставили на первое место другого соотечественника

Португальцы не поддержали Роналду в голосовании за победителя Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Известно, как голосовали представители Португалии за своих фаворитов для награды Золотой мяч. Интересно, что среди ТОП-5 нет главной звезды страны Криштиану Роналду.

Первое место было отдано другому португальцу Бернарду Силви. На третьей строчке - победитель Лионель Месси.

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