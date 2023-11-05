Португалия
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Португальцы не поддержали Роналду в голосовании за победителя Золотого мяча
Но поставили на первое место другого соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, как голосовали представители Португалии за своих фаворитов для награды Золотой мяч. Интересно, что среди ТОП-5 нет главной звезды страны Криштиану Роналду.
Первое место было отдано другому португальцу Бернарду Силви. На третьей строчке - победитель Лионель Месси.
Portugal's vote for Ballon d'Or ???? pic.twitter.com/xXAHkW2FX3— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2023
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