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Первое дерби Лиссабона для Трубина. Бенфика – Спортинг. АУДИО трансляция матча 11-го тура Примейры
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 11-го тура чемпионата Португалии между двумя командами из Лиссабона – "Бенфикой" и "Спортингом".
Встреча лидеров первенства! "Орлы" отстают от "львов" всего на три очка, да и в спину дышит "Порту" с аналогичным отставанием. Сможет ли Анатолий Трубин сохранить свои ворота в неприкосновенности? Удастся ли "Бенфике" завоевать три очка на домашней арене? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 22:25 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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