Первое дерби Лиссабона для Трубина. Бенфика – Спортинг. АУДИО трансляция матча 11-го тура Примейры

UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 11-го тура чемпионата Португалии между двумя командами из Лиссабона – "Бенфикой" и "Спортингом".

Встреча лидеров первенства! "Орлы" отстают от "львов" всего на три очка, да и в спину дышит "Порту" с аналогичным отставанием. Сможет ли Анатолий Трубин сохранить свои ворота в неприкосновенности? Удастся ли "Бенфике" завоевать три очка на домашней арене? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский