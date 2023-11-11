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Первое дерби Лиссабона для Трубина. Бенфика – Спортинг. АУДИО трансляция матча 11-го тура Примейры

Португалия
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Первое дерби Лиссабона для Трубина. Бенфика – Спортинг. АУДИО трансляция матча 11-го тура Примейры

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 11-го тура чемпионата Португалии между двумя командами из Лиссабона – "Бенфикой" и "Спортингом".

Встреча лидеров первенства! "Орлы" отстают от "львов" всего на три очка, да и в спину дышит "Порту" с аналогичным отставанием. Сможет ли Анатолий Трубин сохранить свои ворота в неприкосновенности? Удастся ли "Бенфике" завоевать три очка на домашней арене? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 ноября – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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