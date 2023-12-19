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Спортинг победил Порту и потеснил Бенфику Трубина с первого места турнирной таблицы чемпионата Португалии
В Примейре в течение одного тура состоялись два топ-матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, семнадцатого декабря, в рамках четырнадцатого тура чемпионата Португалии "Бенфика" одолела одного из прямых конкурентов "Брагу". Тот поединок очень качественно провел Анатолий Трубин, став с шестью сейвами игроком матча и получив слова похвалы от болельщиков и тренеров.
Благодаря той победе "Бенфика" вышла на первое место турнирной таблицы, но продержалась там недолго.
Вчера, восемнадцатого декабря, состоялся еще один топматч в рамках 14-го тура Примейры. "Спортинг" принимал "Порту". Хозяева владели преимуществом и уже на 11-й минуте вышли вперед благодаря голу Дьокереша. Положение "Порту" значительно ухудшилось в начале второго тайма, когда за грубую игру прямую красную карточку получил Пепе.
"Спортинг" не то, что не растерял преимущество, а нарастил его благодаря голу Гонсалвеша. Было и третье взятие ворот (от Паулиньо), которое, впрочем, отменили из-за офсайда.
2:0 – и "Спортинг" потеснил "Бенфику" с первого места таблицы. Теперь лидируют именно "львы", имея в активе 34 балла. У "Бенфики" – 33, у "Порту" – 31. Четвертой идет "Брага с 29-ю очками.
Чемпионат Португалии. 14-ый тур
"Спортинг" - "Порту" 2:0
Голы: Дьокереш 11, Гонсалвеш 60
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