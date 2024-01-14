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Бенфика с Трубиным снова побеждает. Известны оценки украинского вратаря
Победа над Риу Аве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 17-го тура Лиги Португалии между "Бенфикой" и "Риу Аве" завершился викторией первых со счетом 4:1. Первыми отличились гости, но Ди Мария сравнял счет, и при ничьей команды завершили первый тайм. А вот во второй части матча удаление Адерлана с "Риу Аве" помогло "Бенфике" забить трижды. Таким образом, плюс три очка команде Анатолия Трубина.
Лига Португалии. 17-й тур.
Стадион: Эштадиу да Луж (Лиссабон)
Бенфика - Риу Аве 4:1
Голы: Ди Мария 29, Антонио Силва 61, Маркос Леонардо 80, Жоау Мариу 90+1 - Родригеш 9
???? It's full-time and the ???????????? is ours! ???? #SLBRAFC • #LigaPortugal pic.twitter.com/dfF2kTvxZ0— SL Benfica (@slbenfica_en) January 14, 2024
Украинский голкипер отыграл весь матч, за которые получил оценку 6,7 от аналитиков из WhoScored и 7,1 от Sofascore. Анатолий совершил 4 сейва, отдал 7 точных передач из 10-и и выполнил 1 удачный лонгбол из 4-х.
Следующий матч в чемпионате Португалии "Бенфика" проведет 19 января с "Боавиштой".
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