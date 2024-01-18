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Бывший тренер Челси хочет стать президентом Порту

Португалия
Обновлено

Андре Виллаш-Боаш может стать президентом своего бывшего клуба

Бывший тренер Челси хочет стать президентом Порту

rmc

Новина українською

Бывший тренер "Челси", "Порту" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш официально объявил о своей кандидатуре на пост президента ФК "Порту".

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Виллаш-Боаш собирается бросить вызов многолетнему президенту Пинту Да Коште на предстоящих выборах, которые запланированы на апрель.

Андре возглавлял "Порту" в сезоне 2010/11. Он привел клуб к триумфу в Лиге Европы, чемпионате Португалии и Кубке Португалии.

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Андре Виллаш-Боаш Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Порту
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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