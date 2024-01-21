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Роналду: Золотой мяч и награда The Best FIFA теряют доверие

Португалия

Однако в то же время не считает, что Месси не заслужил этих наград

Роналду: Золотой мяч и награда The Best FIFA теряют доверие

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал свое мнение об индивидуальных наградах Золотой мяч и "Лучший игрок года FIFA":

"Золотой мяч" и "The Best" теряют доверие.

Нельзя сказать, что Месси не заслужил этого, либо Холанд, либо даже Мбаппе… но цифры есть, и цифры не обманывают. Надо рассматривать весь сезон. Цифры – это факты”, - сказал Роналду.

Криштиану стал лучшим бомбардиром 2023 года, имея в активе 54 гола. Однако он не вошел в список номинантов на награды лучшим игрокам года "Золотой мяч" и "The Best FIFA". В обоих случаях победил Лионель Месси.

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Источник:
Record
Опубликовал: Максим Кучер
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