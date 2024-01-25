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Неожиданный вылет команды Трубина с Кубка. Бенфика - Эшторил 1:1. Видео голов и обзор матча

Португалия
Обновлено

Столичный клуб остановился в шаге до финала

Неожиданный вылет команды Трубина с Кубка. Бенфика - Эшторил 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" Анатолия Трубина вылетела из Кубка Португалии на стадии 1/2 финала. Первый тайм завершился не в пользу хозяев поля. Во втором тайме "орлам" удалось отыграться, после чего они завладели значительным игровым преимуществом, однако не смогли дожать своих соперников даже в компенсированное время. В серии пенальти Трубину удалось отразить один удар, однако это не помогло клубу одержать победу.

Теперь "Бенфика" сосредоточит свои усилия на борьбе за чемпионство. В настоящее время команда отстает от лидера таблицы Суперлиги "Спортинга" всего на один балл.

1/2 Кубка Португалии. Лиссабон. Эштадиу да Луж.

"Бенфика" – "Эшторил" 1:1 (4:5 – по пенальти)

Голы: Отаменди, 58 – Гитан, 16

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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