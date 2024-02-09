Португалия
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Хавбек Браги близок к переходу в турецкую Суперлигу
Продолжаются переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник португальской "Браги" Аль Эль-Мусрати близок к переходу в турецкую Суперлигу.
По информации Фабрицио Романо, "Бешикташ" начал переговоры с португальским клубом по трансферу 27-летнего игрока летом.
В этом сезоне Примейры Аль Эль-Мусраи сыграл 11 матчей, в которых забил 3 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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