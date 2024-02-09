Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore

"Орлы" выиграли у "Визелы" на выезде в четвертьфинале Кубка Португалии (1:2). Гол лиссабонцы пропустили, уже ведя в счете 0:2.

Анатолий отыграл весь матч, совершил 2 сейва, дважды перехватил навесы соперника, совершил 27 касаний мяча и отдал 11 точных передач из 16 в общей сложности.

Портал SofaScore поставил украинскому голкиперу 6.8. Ниже баллы в составе "Бенфики" имеют только те игроки, которые вышли на замену.

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В пропущенном голе Анатолия обвинить сложно. Сава Петров очень своевременно и фартово подставил ногу после неудачного выстрела партнера – мяч пошел точно в угол, под самую стойку, и в досадный противоход Трубину.