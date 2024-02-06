Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
Вячеслав Богоделов вспомнил о том, каким был Мудрик в юношеские годы
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший вратарь Вячеслав Богоделов, который в свое время работал с Олегом Кузнецовым юношеских сборных Украины, рассказал о том, как себя показал в то время Михаил Мудрик.
"Вместе с Трубиным вызывался Михаил Мудрик. Этот хватал мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы получали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен.
Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: "Миша, обыгрывай перед штрафной площадкой, там нам нужны штрафные". А он упрямый и делает свое", - рассказал Богоделов.
Популярное сейчас
- Скончался легендарный голкипер Реала
- Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО