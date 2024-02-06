  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
В тренде

Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое

Юношеские сборные Украины

Вячеслав Богоделов вспомнил о том, каким был Мудрик в юношеские годы

Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вратарь Вячеслав Богоделов, который в свое время работал с Олегом Кузнецовым юношеских сборных Украины, рассказал о том, как себя показал в то время Михаил Мудрик.

Читайте такжеМихаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

"Вместе с Трубиным вызывался Михаил Мудрик. Этот хватал мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы получали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен.

Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: "Миша, обыгрывай перед штрафной площадкой, там нам нужны штрафные". А он упрямый и делает свое", - рассказал Богоделов.

По теме
yellow-arrow
Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями
yellow-arrow
Определился календарь матчей Украины U-19 в элит-раунде отбора Евро-2024
yellow-arrow
Михайленко возглавит юношескую сборную Украины U-19, Мороз – сборную U-17
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости