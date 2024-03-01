Кубок Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. При такой обороне и Трубин не поможет

Кубок Португалии

1/2 финала, первый матч

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Фабиу Вериссиму

Два матча подряд не побеждал "Спортинг" в лиссабонском дерби на домашнем поле. В последний раз это было еще три года назад – в феврале 2021 года. С тех пор многое в мире изменилось, но “львы” все же в очень нужный момент взялись за голову.

Хозяева целиком и полностью переиграли сегодня соперника. Оборона "Бенфики" играла очень неуклюже. Уже на девятой минуте "Спортинг" забил гол. При подаче в штрафную на дальней левой стойке забыли сразу двух футболистов "львов". Гонсалвеш без проблем пробил головой – мяч от каркаса ворот влетел в сетку. Расстрел вратаря – без шансов для Трубина.

Cabeceamento certeiro de Pedro Gonçalves ????



???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SCPSLB // 1-0 pic.twitter.com/Uh3DEDpWjI — Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024

Еще через пять минут у лучшего бомбардира хозяев Декереша был момент. До перерыва нападающий не раз обострял, а в одном моменте его удар по центру ворот потащил Трубин. Всего за первый тайм "Спортинг" пробил 11 раз. Много проваливались гости, но кое-где успели накрывать удары, где-то помогала неточность соперников. "Бенфика" всего однажды выстрелила по чужим воротам за 45 минут. Колоссальная разница.

После перерыва была более интересная картина на поле. Сразу хозяева начали с момента, который не реализовал Катамо. Но через минуту Декереш ворвался в штрафную, протиснул Отаменди и оставил опытного защитника позади себя, а затем пробил под правую стойку. Снова – без шансов для Трубина.

O segundo golo tem a assinatura de Gyökeres ✍



???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/iRFZXxnqrb — Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024

Здесь начались качели. На нереализованный перспективный стандарт от Гонсалвеша гости ответили своим голом. На 69-й минуте Аурснес после передачи Ди Марии отквитал один гол. Еще через три минуты гости забили и второй, однако взятие ворот того же Анхеля было отменено из-за офсайда.

На 90+3 минуте Нуну Сантуш мог поставить отличную точку в поединке. Просто невероятный удар у него получился. От подачи из стандарта "орлы" отбились, а Сантуш летом с метров 25 попал под перекладину (здесь тоже у Трубина практически не было возможности спасти). Но вот во время навеса в штрафную зафиксировали офсайд, поэтому этот гол тоже отменили.

Это дает "Бенфике" больше шансов на ответный матч, который запланирован на начало апреля. Проиграть в один мяч на поле очень мощного соперника, который преобладал тебя на протяжении большой части матча, – это хороший результат. Однако пока именно "львы" одной ногой в финале.

"Спортинг" - "Бенфика" 2:1

Голы: Гонсалвеш 9, Дёкереш 54 – Аурснес 69

Спортинг: Израэль – Диоманде, Коатес, Куарежма (Сен-Жюст 90+2) – Катамо (Сантуш 86), Морита, Хьюлманд (Браганса 90+2), Матеус Райс – Эдвардс (Эсгай 74), Дёкереш, Гонсалвеш (Паулинью 90+2)

Бенфика: Трубин – Ба (Морату 46), Антонио Силва, Отаменди, Аурснес – Невес, Кокджу (Гувея 88), Мариу – Ди Мария, Рафа Силва (Кабрад 90+3), Давид Нерес (Тенгстедт 61)

Предупреждения: Хьюлманд 33 – Отаменди 31, Ди Мария 74, Кокджу 75, Рафа Силва 78