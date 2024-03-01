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Кубок Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. При такой обороне и Трубин не поможет
Защитники гостей сыграли не лучшим образом, однако у "орлов" все равно еще есть шансы на финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Португалии
1/2 финала, первый матч
"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Фабиу Вериссиму
Два матча подряд не побеждал "Спортинг" в лиссабонском дерби на домашнем поле. В последний раз это было еще три года назад – в феврале 2021 года. С тех пор многое в мире изменилось, но “львы” все же в очень нужный момент взялись за голову.
Хозяева целиком и полностью переиграли сегодня соперника. Оборона "Бенфики" играла очень неуклюже. Уже на девятой минуте "Спортинг" забил гол. При подаче в штрафную на дальней левой стойке забыли сразу двух футболистов "львов". Гонсалвеш без проблем пробил головой – мяч от каркаса ворот влетел в сетку. Расстрел вратаря – без шансов для Трубина.
Cabeceamento certeiro de Pedro Gonçalves ????— Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024
???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SCPSLB // 1-0 pic.twitter.com/Uh3DEDpWjI
Еще через пять минут у лучшего бомбардира хозяев Декереша был момент. До перерыва нападающий не раз обострял, а в одном моменте его удар по центру ворот потащил Трубин. Всего за первый тайм "Спортинг" пробил 11 раз. Много проваливались гости, но кое-где успели накрывать удары, где-то помогала неточность соперников. "Бенфика" всего однажды выстрелила по чужим воротам за 45 минут. Колоссальная разница.
После перерыва была более интересная картина на поле. Сразу хозяева начали с момента, который не реализовал Катамо. Но через минуту Декереш ворвался в штрафную, протиснул Отаменди и оставил опытного защитника позади себя, а затем пробил под правую стойку. Снова – без шансов для Трубина.
O segundo golo tem a assinatura de Gyökeres ✍— Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024
???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/iRFZXxnqrb
Здесь начались качели. На нереализованный перспективный стандарт от Гонсалвеша гости ответили своим голом. На 69-й минуте Аурснес после передачи Ди Марии отквитал один гол. Еще через три минуты гости забили и второй, однако взятие ворот того же Анхеля было отменено из-за офсайда.
???? O ???????????????? de Aursnes (2-1)#SCPSLB • #TaçadePortugal— SL Benfica (@SLBenfica) February 29, 2024
???? Acompanha o jogo na @sporttvportugal pic.twitter.com/OcSmG7uHJ6
На 90+3 минуте Нуну Сантуш мог поставить отличную точку в поединке. Просто невероятный удар у него получился. От подачи из стандарта "орлы" отбились, а Сантуш летом с метров 25 попал под перекладину (здесь тоже у Трубина практически не было возможности спасти). Но вот во время навеса в штрафную зафиксировали офсайд, поэтому этот гол тоже отменили.
Это дает "Бенфике" больше шансов на ответный матч, который запланирован на начало апреля. Проиграть в один мяч на поле очень мощного соперника, который преобладал тебя на протяжении большой части матча, – это хороший результат. Однако пока именно "львы" одной ногой в финале.
"Спортинг" - "Бенфика" 2:1
Голы: Гонсалвеш 9, Дёкереш 54 – Аурснес 69
Спортинг: Израэль – Диоманде, Коатес, Куарежма (Сен-Жюст 90+2) – Катамо (Сантуш 86), Морита, Хьюлманд (Браганса 90+2), Матеус Райс – Эдвардс (Эсгай 74), Дёкереш, Гонсалвеш (Паулинью 90+2)
Бенфика: Трубин – Ба (Морату 46), Антонио Силва, Отаменди, Аурснес – Невес, Кокджу (Гувея 88), Мариу – Ди Мария, Рафа Силва (Кабрад 90+3), Давид Нерес (Тенгстедт 61)
Предупреждения: Хьюлманд 33 – Отаменди 31, Ди Мария 74, Кокджу 75, Рафа Силва 78
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