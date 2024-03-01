Сыграет ли Милованов? Шавиш - Арока. Онлайн LIVE видеотрансляция матча чемпионата Португалии

Рядовой матч чемпионата Португалии, но он может быть интересным для Украины в свете персоны Богдана Милованова. Сыграет ли защитник за "Ароку" в сегодняшнем матче? Узнаем из видеотрансляции.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, первого марта, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Примейра

"Шавиш" - "Арока"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4