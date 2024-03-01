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Сыграет ли Милованов? Шавиш - Арока. Онлайн LIVE видеотрансляция матча чемпионата Португалии
Шавиш - Арука: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Арока / Автор невідомий
Рядовой матч чемпионата Португалии, но он может быть интересным для Украины в свете персоны Богдана Милованова. Сыграет ли защитник за "Ароку" в сегодняшнем матче? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, первого марта, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Примейра
"Шавиш" - "Арока"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Шавіш - АрокаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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